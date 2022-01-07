İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrılı gençten 4 gündür haber alınamıyor

Antalya’da yaşayan 30 yaşındaki Ağrılı gençten 4 gündür haber alınamıyor.

Antalya'da yaşayan 30 yaşındaki Ağrılı gençten 4 gündür haber alınamıyor.


Edinilen bilgilere göre, Antalya'da annesiyle birlikte yaşayan ve özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Ağrılı Rohat Balkı'dan (30) geçtiğimiz pazartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Balkı'ya ait telefonun deniz kenarında bulunmasının ardından ailesi kayıp ihbarında bulundu. Antalya'da başlatılan soruşturma kapsamında Balkı'ya ait sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, genci arama çalışmaları sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.