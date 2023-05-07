Ağrılı gönüllü gençler umreyle ödüllendirildi

Ağrı İl Müftülüğünce düzenlenen gençlik çalışmalarına aktif olarak katılan TDV Kadın ve Gençlik Kolları gönüllülerinden 8 kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ücretsiz umreye gönderilecek. Bu kapsamda Ağrı Müftülüğü, umreye gidecek TDV gönüllülerini bilgilendirmek amacıyla seminer düzenledi. Seminerde umrenin fazileti ve umre yolculuğu esnasında dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yapan İl Müftüsü Celal Büyük, TDV gönüllülerini tebrik ederek "Rabbim umre yolculuğunuzu kolaylaştırsın ve yapacağınız umre ibadetini şimdiden kabul eylesin.” duasında bulundu. Seminer, Şube Müdürü Metin Kaçmaz'ın sunumuyla devam etti.