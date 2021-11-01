Ağrılı Güreşçi Birgül Şimşek Balkan Şampiyonu oldu

Ağrılı milli güreşçi Birgül Şimşek, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Gençler Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye 33 kiloda altın madalya kazandırdı.

Milli takımı U-15 minik kadınlar serbest stilde temsil eden Şimşek, yaptığı müsabakalarda başarılı performansıyla tüm rakiplerini geride bırakarak 33 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Ağrılı Milli Sporcu Birgül Şimşek, Yunanistan'ın İskeçe şehrindeki Başkonsolos Ömeroğlu İskeçe Amiridis Spor Salonu'nda 26-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada serbest stil, U-15 minik kadınlar kategorisinde şampiyon oldu.

Spor hayatına Doğubayazıt'ta başlayan Birgül Şimşek, Şampiyonada yaptığı müsabakalarda, hırs ve azmiyle rakiplerine adeta minderi "dar" eden milli sporcu Şimşek, güreş sporunda kariyerinde ilk defa katılmış olduğu Avrupa şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye ile birlikte ev sahibi Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Kosova'nın da olduğu 10 ülkenin katıldığı şampiyonada Türk milli güreşçileri greko-romen stilde 6 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya, kadınlarda ise 8 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya, serbest stilde ise 5 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım olarak balkan şampiyonu oldu.

Türkiye'ye ferdi olarak altın madalya kazandıran isimler arasında yer alan Ağrı'lı milli güreşçi Birgül Şimşek ‘te yer aldı.

Avrupa Balkan Şampiyonu olan başarılı milli sporcu Birgül Şimşek, “Bu şampiyonaya katıldığım için çok mutluyum. Altın madalyayı kazanacağımı hep hayal ediyordum. Hayalim gerçek oldu. Hayallerimin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan antrenörüm Ceren İlayda Sönmez'e çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki hedefim daha çok çalışıp önümüzde ki şampiyonalarda yine altın madalyanın sahibi olmaktır” dedi.