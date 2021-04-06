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Ağrılı Güreşçi Milli Takımda

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde güreş antrenmanlarını sürdüren Cihat Elkatmış Güreş Milli Takımına seçildi.


Antrenör Oğuz Öztemiz yönetiminde mindere çıkan Ağrılı güreşi Cihat Elkatmış, genç yaşta başarılı maçlar çıkarmaya devam ediyor. Antalya'da düzenlenen Güreş U15 Küçük Yıldızlar Grekoromen Milli Takım seçmelerinde 52 kilogramda ili temsil eden Ağrılı güreşçi Cihat Elkatmış kilosunda ikinci olarak Türkiye'yi, 30 Mayıs 2021 tarihinde Bulgaristan da yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında temsil edecek.

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