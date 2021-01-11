Ağrılı kayakçılar yeni sezona başarılarıyla başladı

Ağrılı sporcular 2021 kayak yarışları sezonuna kupa ve madalyalar ile başladı.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası A Grubu etap yarışları heyecanı Erzurum Kandilli de yaşandı.

Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası A Grubu etap yarışları Erzurum Kandilli Kayaklı Koşu Tesislerinde yapıldı. Yarışlara sahne olan etap müsabakalarına Ağrı, Erzurum, Van, Kars, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Artvin, Bingöl, Ardahan, Trabzon ve Elazığ illerinden sporcular katıldı.

Kandilli Kayaklı Koşu parkurunun zorlu pistlerinde 399 sporcu etap şampiyonu olabilmek için yarıştı. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen etap yarışlarında ilk gün klasik, ikinci gün ise paten yarışları yapıldı. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak Erzurum'da gerçekleşen müsabakalara katılarak, sporculara destek verdi.

2 gün devam eden müsabakalar sonucunda Ağrı Sporcu Eğitim Merkezinde yetişen sporcular toplamda 17 madalya kazanarak müsabakalara damga vurdu.

Müsabakalar sonrasında dereceye girenlere madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Ağrı Spor Şube Müdürü Cemil Budak,Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Yıldırım, Muş Spor Şube Müdürü Faysal Çavuş ve katılımcılar tarafından verildi.