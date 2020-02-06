Ağrılı kayakçıların hedefi büyük

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Bitlis'te düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmalarında 2 günde toplamda 18 madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) 2020 faaliyet programında yer alan "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması" 1-3 Şubat 2020 tarihleri arasında Bitlis'te yapıldı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesindeki tarihi El-Aman Hanı mevkisinde düzenlenen yarışmaya, 20 ilden 250 sporcu katıldı.

Yarışmaların birinci gününde yapılan serbest stil kategorisinde 8, ikinci gün yapılan klasik stil kategorisinde ise 12 madalya toplamda 18 madalya (5 altın, 7 gümüş, 6 bronz) ile yarışmaya damga vuran Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayaklı Koşu takımı, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret etti.

Elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri Akif Demirkaya, Erhan Dursun'u tebrik eden İl Müdürü Demir yaptığı açıklamada, “Sporcularımızın bu başarısı bizleri gururlandırıyor. Ağrı ilimiz kayakçıları alışılmış bir başarıyı sürdürmeye devam ediyorlar. Katıldıkları tüm kayak yarışmalarında hep zirvede yer almayı başardılar. İnşallah 2019-2020 kayak yarış sezonunu Türkiye şampiyonluğu ile tamamlarlar. Bizler sporcularımıza güveniyoruz. Onların daha iyi koşullarda antrenman yapmaları için elimizden her çabaya göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Gerçekleşen ziyarette Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta hazır bulundu.