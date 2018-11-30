Ağrılı minik öğrencilerden Cem Adrian'a ‘doğum günü' sürprizi

Sosyal sorumluluk projesi olan Köy Okulları Yardım Projesi'ne 2 yıldır destek veren ve binlerce köy çocuğunu mutlu eden ünlü sanatçı Cem Adrian adına Ağrı'da bir ilköğretim okulunda Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu ve Yöneticisi tarafından kütüphane açılarak öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla Adrian için doğum günü sürprizi yapıldı.

Tüm Türkiye'de ve Ağrı'da köy okullarına yapılan yardımlarla adını duyuran ‘Köy Okulları Yardım Projesi' faaliyetlerine devam ediyor. Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın projeye desteği sebebi ile Doğum gününde adına yapılan Ağrı kent merkezinde bulunan Aşağı Küpkıran İlköğretim Okulu'nda öğrenciler için faaliyete geçirilen kütüphanenin açılışı Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu ve Yönetici Cafer Canşi, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Bir süre kütüphanede incelemelerde bulunan Milli Eğitim Müdür'ü Tekin'e Canşi tarafından bilgi verildi. Tekin, kütüphaneyi faaliyete geçirdikleri için Canşi'ye teşekkür etti.

Öğrenciler Cem Adrian'ın doğum gününü unutmadı

Ağrı'da ilkokul öğrencileri Köy Okullarına Yardım Projesi'nin en büyük destecilerinden olan Cem Adrian için pasta keserek ünlü sanatçının doğum gününü kutladı.

Programın devamında 30 Kasım tarihinde dünyaya gelen ünlü sanatçı Cem Adrian'ın doğum günü dolayısıyla ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zehranur Çetin ‘Mutlu Yıllar' şarkısını yorumladı. Şarkıyı yorumlarken büyük bir beğeni toplayan Çetin, şarkının sonunda ‘İyi ki doğdun, mutlu Yıllar Cem Ağabey' diyerek ünlü sanatçıya olan sevgisini gösterdi. Pasta keserek sanatçı Adrian'ın doğum gününü kutlayan öğrenciler Cem Adrian'ı Ağrı'ya davet etti. Bazı öğrenciler ise Adrian'ın fotoğraflarını öperek ona olan sevgilerini gösterdi.

‘2 yıldır bize destek veren sevgili Cem Adrian'a kütüphane hediye etmek istedik'

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Köy Okulları Yardım Projesi Kurucusu ve Yöneticisi Cafer Canşi, 81 ilde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Köy okullarının yanı sıra kent merkezlerinde bulunan ve ihtiyaçları olan okullarda talep üzerine kitap, giyim, ayakkabı ve mont yardımında bulunduklarını ifade eden Canşi, şu ifadelere yer verdi: “2 yıldır bize destek veren sevgili Cem Adrian'a kütüphane hediye etmek istedik. Doğum günün kutlu olsun Cem Adrian seni çok seviyoruz. Cem Adrian'ın sevenleri ve destekçileri bize kitap gönderdiler. Hepsinin ismini yayınlayacağız. Maalesef okullarda çok fazla kitap yok o yüzden kitap bulmaya çalışıyoruz. Ağrı'da 4'ncü kütüphanemizi açtık. İnşallah destek buldukça yeni kütüphaneler açacağız ve kütüphaneleri kitaplarla dolduracağız. Bugün Cem Adrian'ın doğum günü öğrenci ve öğretmenlerimizle doğum gününü kutladık. İyi ki doğdun Cem Adrian.”

Minik öğrenci ve Cem Adrian hayranı Zehranur Çetin, Adrian'ı çok sevdiğini ve tam bir hayranı olduğunu anlattı. Çetin, “Cem ağabey ne olur gel Ağrı'ya senin konserine gelmek istiyoruz. Seninle Mutlu Yıllar şarkısını söylemek istiyorum. İyi ki doğdun Cem ağabey, 2'nci sınıfım ve seni çok seviyorum. Senin tam bir hayranınım” dedi.