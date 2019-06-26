İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrılı minik tenisçi şampiyon oldu

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya’da düzenlenen 12 yaş hafta içi tenis turnuvasında Ağrılı tenisçi Doğan Anak başarıyla döndü.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen 12 yaş hafta içi tenis turnuvasında Ağrılı tenisçi Doğan Anak başarıyla döndü.


Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen 12 yaş hafta tenis turnuvasında Ağrılı Doğan Anak tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.


Minik tenisçiler Doğan Anak, Uğur Armağan tenis antrenörleri Fırat Balkis ile birlikte, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i ziyaret ederek mutluluklarını paylaştı. Elde edilen başarıdan dolayı sporcuları tebrik eden İl Müdürü Demir, Sporcularımızın bu başarıları bizleri mutlu ediyor. Tenisin zor ve yorucu bir spor dalı olduğunu belirten Demir, gençlerin daha çok çalışarak iyi yerlere gelmesini arzu ettiklerini ifade etti.


Demir Sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.