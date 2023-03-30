Ağrılı minikler depremzede çocuklar için kitap topladı

Ağrı'da anaokulu öğrencileri, “Kütüphane Haftası”nda depremzede çocuklar için kitap bağışında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ülkenin dört bir yanında başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Depremzede çocuklara yardımda bulunmak isteyen anaokulu öğrencileri, Kütüphane Haftası'nı fırsata çevirerek afet bölgesindeki çocuklara evden getirdikleri 2'şer kitapla yardımda bulundu.

Çocukların kitap ve kütüphaneyle tanışmasını sağladıklarını söyleyen anasınıfı öğretmeni Yıldız Kaçan, “59'uncusunu kutladığımız Kütüphane Haftası'na çeşitli etkinliklerle devam ediyoruz. Minik adımlar sınıfı öğrencileriyle beraber çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik, kütüphaneyi tanıttık. Kitaplarla tanıştılar. Okuma saati gerçekleştirip, oyunlar oynadılar. Aynı zamanda kütüphane konulu sinema saati gerçekleştirdik” dedi.