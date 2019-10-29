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Ağrılı öğrenciler 'Cumhuriyet Bayramı'nı marşlarla kutladı

Ağrı İMKB Gazi İlkokulu öğrencileri ‘Cumhuriyet Bayramı’nı cadde ve sokaklarda Türk bayrağıyla marşlar söyleyerek kutladı.

Ağrı İMKB Gazi İlkokulu öğrencileri ‘Cumhuriyet Bayramı'nı cadde ve sokaklarda Türk bayrağıyla marşlar söyleyerek kutladı.


Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için öğretmenleri Aydan Nur Yıldırım eşliğinde Fırat Mahallesi'nde yürüyüşe başlayan 3-D sınıfı öğrencileri, ellerindeki bayrakları sallayarak Millet Bahçesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği öğrenciler büyük coşku yaşadı. Birçok kişi evlerinin balkonlarından minik öğrencilere el sallarken, görevli asker ve polisler öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Millet Bahçesi'nde bir süre dinlenen ve oyunlar oynayan öğrenciler, geldikleri gibi yine bayrak sallayıp İzmir Marşı'nı söyleyerek okullarına geri döndü.


Bu yürüyüşle öğrencilere cumhuriyet bilincini aşılamaya çalıştıklarını belirten Ağrı İMKB Gazi İlkokulu sınıf öğretmeni Aydan Nur Yıldırım, “Amacımız 1933 yılında Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında çekilen 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' fotoğrafını 96 yıl sonra Ağrı'da günümüz şartlarında uyarlamasını tekrar canlandırmaktır” dedi.

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