Ağrılı öğrencilerden resim sergisi

Ağrı İMKB Gazi Ortaokulu öğrencileri, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında yapmış oldukları resimleri, düzenledikleri sergiyle davetlilerin beğenisine sundu. Öğretmenlerle birlikte açılış kurdelesini kesen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, sergiyi gezerek görsel sanatlar öğretmeni Elif Nur Tanrıverdi'nden resimler hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir süre görüşen Tekin,”Bu sergide emeği geçen okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve bu güzel eserleri ortaya koyan öğrencilerimize teşekkür ediyorum”dedi. Sergide Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özlem Çeçen eşlik etti.