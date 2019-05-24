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Ağrılı Satranç Şampiyonları Milli Eğitim Müdürü Tekin'i ziyaret etti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Muş’ta düzenlenen Satranç Bölge Yarışmasında grup birincisi olan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nin kız takımını makamında kabul etti.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Muş'ta düzenlenen Satranç Bölge Yarışmasında grup birincisi olan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nin kız takımını makamında kabul etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Muş'ta düzenlenen Satranç Bölge Yarışmasında grup birincisi olan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi'nin kız takımındaki öğrenciler Büşra Nur Oruç, Gülbahar Taşdemir, Güzel Güneş, Maksude Besk ve Sevgi Temel, beden eğitimi öğretmenleri Mehmet Hanifi Karaoğlan ve Neslihan Tola ile okul müdürü Kürşat Akdeniz'i makamında kabul etti. Kız takımını, öğretmenleri ve okul idarecilerini tebrik eden Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerden yarışma ile ilgili bilgi alan Tekin, öğretmen ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan kız takımı 9 Haziran Pazar günü Karaman'da yapılacak olan Türkiye Satranç şampiyonasında Ağrı'yı temsil edeceği öğrenildi.

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