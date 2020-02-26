Ağrılı sporculardan büyük başarı

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sporcu Eğitim Merkezinde kalan sporcular, Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupası'nda büyük bir başarı gösterdi.

Bolu'da 22-23 Şubat tarihleri arasında yapılan Türkiye Kayak Federasyonu Başkanlığı 2020 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupası'na Ağrı'dan katılan sporcular büyük başarılara imza attı.

Gerede Arkut Kayak Merkezinde Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Romanya, Lüksemburg ve Bosna Hersek'ten 33 sporcunun katılımı ile iki gün süren müsabakalar son derece zevkli ve çekişmeye sahne oldu. Türkiye adına yarışan Ağrılı Milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Sporcu eğitim merkezinde kalan sporculardan Seher Kaçmaz 5 km serbest ve klasik stilde altın madalyanın sahibi olurken, yine sporcu eğitim merkezi sporcularından Fatma Yavuz ise 5 km klasik stilde gümüş madalyanın sahibi oldu.

‘İl Müdürü Cihan Demir, Sporcuları Tebrik Etti'

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Gerede Kupasında Milli takımı temsil eden Ağrı sporcu eğitim merkezinde kalan sporcuları kabul ederek tebrik etti.

Sporcular Seher Kaçmaz, Fatma Yavuz antrenörleri Akif Demirkaya'yı elde edilen başarıdan dolayı tebrik eden İl Müdürü Demir yaptığı açıklamada: “Türkiye adına yarışan Ağrılı Milli sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve olmak üzere toplam 3 madalya kazanma başarısı gösterdi. Sporcularımızın bu başarısı bizleri çok mutlu etti. Sporcularımız 2019 yılında birçok branşta sayısız madalya ve kupa kazandı. Hedefimiz 2020 yılında bu sayısı daha da arttırmaktır. Gelen başarı haberleri zaten bunu başaracağımızı gösteriyor. Biz bu başarının ilimizdeki diğer gençlerimize de örnek olması temennisiyle sporcularımıza imkânlar dâhilinde her türlü desteği vereceğiz. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Daha sona İl Müdürü Demir, sporculara ayakkabı hediye ederken, ziyarette sporculara spor şube müdürü Cemil Budak'ta eşlik etti.