Ağrılı sporcuların başarıları devam ediyor

Samsun ilinde yapılan Analig Final yarışmalarında Ağrı'yı temsilen yarışmalara katılan Ağrılı sporcu Muhammed Ensar Erdoğan, 100 metre sırt üstü kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Sporcu Muhammed Ensar Erdoğan, antrenörleri Gökhan Şengül, Tuba Çiftçi ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir'i makamında ziyaret etti.

Elde edilen başarıdan dolayı sporcu Muhammed Ensar Erdoğan'ı ve antrenörlerini tebrik eden Demir, ‘'Ağrı ilimiz son zamanlarda yüzme branşında elde edilen başarılar bizleri mutlu ediyor. Yüzücülerimiz sezon boyunca genel toplamda 93 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. Bu başarıda emeği olan başta antrenörlerimizi ve azimle hırsla çalışan sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz'' dedi.

Spor Şube Müdürü Cemil Budak da sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Ayrıca Malatya'da yapılan 11 Yaş Güreş grup şampiyonasına katılan Ağrılı güreşçi Mesut Söğüt, 34 kilo sıkletinde şampiyon olma başarısı gösterdi.