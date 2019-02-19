İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı Erol Parlak Ağrı'ya geliyor

Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Erol Parlak, ismi verildiği Güzel Sanat Lisesi'ne bir dizi etkinliğine katılmak üzere Ağrı'ya geliyor.


Anadolu'nun kültürel zenginliğini ve birleştirici ruhunu ortaya koyan çalışmalarından dolayı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan Dr. Erol Parlak, ismi verildiği Erol Parlak Güzel Sanat Lisesi'ni 20 Şubat Çarşamba günü saat 15.00‘da ziyaret edecek. Erol Parlak Güzel Sanat Lisesi'nin açılışına katılacak olan Parlak, daha sonra aynı günde Kültür ve Kongre Merkezi salonunda saat 18.00'da bir konser verecek. 1964 yılında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde doğan Parlak, Anadoluyu dünyaya tanıttı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.