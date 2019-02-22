Ağrılı Türk Halk Müziği Sanatçısı Parlak'tan Tekin'e Ziyaret

Dr. Erol Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

Dr. Erol Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, ziyaretten dolayı Parlak'a teşekkür etti. Parlak, memleketinde isminin Güzel Sanatlar Lisesine verilmesinden mutluluk duyduğunu ve konuk severliğinden dolayı Tekin' teşekkür etti. Tekin ve Parlak, karşılıklı plaket ve çeşitli hediyeler taktim etti. Parlak'a eğitimde yapılan çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgi veren Tekin, daha sonra konuğunu yolcu etti.