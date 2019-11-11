İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrılı yazar Ferzende Tanışır TÜYAP'ta Ağrı'yı anlattı

Ağrı’nın kültür temsilcisi yazar Ferzende Tanışır, 38.

Ağrı'nın kültür temsilcisi yazar Ferzende Tanışır, 38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuar Merkezinde okuyucuları ile bir araya geldi.


İstanbul Kitap Fuar Merkezinde düzenlenen imza günü etkinliğine katılan Ağrılı yazar Ferzende Tanışır, yüzlerce öğrenci ve veli ile bir araya geldi. Yazar Tanışır'ın yeni yayımlanan ve Ağrı'nın “Kodla Ağrı” projesini konu alan “Geleceğimi Kodluyorum” adlı kitabı 38.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarında büyük ilgi topladı. Yazar Tanışır, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve sanatçı Yavuz Bingöl ile sohbet ederek onlara Ağrı'yı konu alan yeni kitabını hediye etti. Öğrencilerle yaptığı söyleşide ise “Kodla Ağrı” projesinde elde edilen başarıyı detaylarıyla anlattı. Yazar Tanışır konuşmasının sonunda ‘'Ağrı ilinde okuyan öğrencilere, Kodla Ağrı Projesi ile bu güzel imkanları sunan ve bu projenin fikir babası olan Ağrı Valisi Süleyman Elban'a, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e ve proje ekibine teşekkür ederim.'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.