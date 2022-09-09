Ağrılı “zaman yolcusu” yıllara meydan okuyor

Ağrı'da 35 yıldır saat tamirciliği yapan 62 yaşındaki Osman Erincik, gözü gibi baktığı saatlerini müşterilerin beğenisine sunuyor.

Ağrı merkezde bulunan züccaciye dükkanında 35 yıldır yaptığı meslekle tanınan 62 yaşındaki Şahin Erincik, her evin duvarını süsleyecek olan birbirinden güzel saatleri gözü gibi koruyor. Her sabah cadde üzerinde bulunan tüm dükkanlardan önce gelip dükkanını açan Erincik, kahvehanede oturma kültürü yerine dükkanına gelip vaktini saatlerinin tamiri ve temizliğiyle geçirdiğini belirterek, saatlerini astığı duvarda oluşan görüntünün müşterilerin hoşuna gittiğini ve bu duvarda fotoğraf çektirdiklerini söyledi.

Yaptığı mesleğin kendisine keyif verdiğini söyleyen Şahin Erincik, “Ben 62 yaşında emekli biriyim. 35 yıllık bir esnafım. Kahvehane kültürüm olmadığı için bende zamanı gösteren saatlerle uğraşıyorum. Zamanımı böyle değerlendiriyorum. Ben erken kalkmayı çok seven biriyim. Caddede fırından başka benden önce işyeri açan yok. Her sabah gelip saatleri temizliyorum. Siliyorum. Uğraşmak beni daha dinç tutuyor. Türkiye'de iddialıyım diyebilirim. Kaliteye de çok önem veriyorum. Evime götürmeye layık görmediğim şeyi müşteriye de satmak istemiyorum hiçbir zaman. Çeşit çok olduğu zaman müşterinin kafası karışıyor ama hoşlarına gidiyor. Kimileri de gelip burada fotoğraf çekiyor” ifadelerine yer verdi.