Ağrı'nın 4 farklı kuşakta ki spor adamları buluştu

Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Ağrı'nın dört farklı kuşağında yer alan spor adamlarını bir araya getirerek şöhretler karması yaptı.

Ağrı dışında yaşayan ve Ağrı'da ikamet eden dört farklı kuşaktaki Ağrılı spor adamları Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu tarafından vefa buluşması adlı etkinlikte bir araya geldiler. Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül, Emekliler Derneği Başkanı Mahmut Yıldırım, Sanayi Odası Başkanı Hayati Bekiz, Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Karaoğlan ve spor adamlarının katıldığı program mezarlık ziyareti ile başladı. Akabinde vefat etmiş spor adamları için ulu camide mevlid verildi. Etkinliğin akşam programında vefa buluşması adı ile eski sporcular anılarını anlattı.

'Siz büyüklerimizden aldığımız emaneti yaşatmaya çalışıyoruz' diyerek sözlerine başlayan Ağrı ASKF Başkanı Erkan Kösedağ “ Biz amatör sporları sizlerin bıraktığı yerden devraldık. Arkadaşlarımla birlikte bugün sizleri amatörler evimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım emanetinize sahip çıkabilmişizdir“dedi.

Ağrı ASKF'nin 17. yıl etkinliklerinde buluşma fikrini ortaya attığını söyleyen duayen spor adamı Aydın Kasar ise “Ben bu fikri ortaya atarken bu kadar güzel bir tablo ile karşılaşacağımızı beklemiyordum. Bugün burada eski anılarımızı pekiştirip eski dostlarımızla hasret giderdik. İl dışından memleketlerine gelen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinin Ağrı'nın spor tarihinde önemli bir yeri var. Hepiniz bir birinizden kıymetlisiniz. İyi ki sizleri tanımışız. Ben bu vesile ile bizlerden desteklerini esirgemeyen Ağrı ASKF Başkanımız Erkan Kösedağ'a, Futbol İl Temsilcisi Celal Bulut'a ve ASKF Yöneticilerine, Bulut İnşaat Sahibi Naci Bulut'a ve Koşuyolu Mağazaları sahibi Nuh Yeğen'e spor adamları olarak teşekkürü borç bilirim “ dedi.

Vefa buluşmasında konuk spor adamlarının konuşmaları sonrası şöhretler karması maçı yapıldı.