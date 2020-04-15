İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü törenle kutlandı

15 Nisan Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

15 Nisan Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.


Abide Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Atatürk Büstüne çelenk sunulmasıyla sona eren programda Korona virüs salgını nedeni ile katılımın az olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü.


Törene Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Öncel katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.