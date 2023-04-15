Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri

Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Ağrı Vali Vekili Bülent Şimşek, Ağrı Belediye Başkan Vekili Reşit Acarbay ve il protokolünün katılımıyla Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla Abide Meydanında bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelenk sunma programının ardından İbrahim Çeçen Üniversitesi Kampüsü içerisinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi. Vali Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Metin Karadoğan, Ağrı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Varol mesajında, “Türk milleti, tarih boyunca sürekli hür ve bağımsız olarak yaşamış, ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla vazgeçmemiştir. İstiklal mücadelesi sürecinde tüm Anadolu da olduğu gibi Ağrı'mızda da hemşehrilerimiz, Kuvâ-yi Milliye ruhuyla bir araya gelmiş ve bu mücadelenin bir parçası olmuştur. Gencinden yaşlısına her ferdiyle esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden Ağrılı hemşehrilerimiz, vatan toprağımıza göz diken düşmanları mağlup ederek 15 Nisan 1918'te şehrimiz bağımsızlığına kavuşturmuştur. Şehitlik mertebesini kendine şeref madalyası gören ruh, bugün bizlere bağımsız ve istiklalini kazanmış bir ülkede yaşama imkânını kazandırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle Ağrı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutluyor, vatanı uğruna fedakârca savaşan bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Karadoğan da mesajında, "Serhat Şehrimiz güzel Ağrı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü büyük bir sevinç ve gururla kutlamaktayız. Milletimizin bağımsızlığına olan tutkusu, bundan tam 105 yıl önce 14 Nisan'da Diyadin, Doğubayazıt, Hamur, Patnos, Taşlıçay ve Tutak'ta, 15 Nisan'da Ağrı'da, 16 Nisan'da Eleşkirt'te tezahür etmiş, milletimizin bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bir kez daha tüm Dünyaya kanıtlayarak büyük destan yazmıştır. Kurtuluş yolunda gözünü kırpmadan canını feda eden şehitlerimiz ve gazilerimiz, bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu güzel vatanı bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olan bizlere düşen görev, ecdadımızın kutsal emaneti olan şehrimizi ve ülkemizi millet şuuruyla korumak, daha kalkınmış ve müreffeh yarınlara taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Ağrı'mızın ve ilçelerimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü kutluyor, vatanı uğruna fedakârca savaşan tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise saygı ve minnetle anıyorum. Cenabı Hak'tan aziz milletimize bir daha o karanlık günleri yaşatmamasını diler, tüm hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.