Ağrı'nın yöresel lezzetleri Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri ile görücüye çıkıyor

Ağrı'nın önemli yöresel ürünleri, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Ağrı Valiliğince 21-27 Mayıs tarihlerinde Millet Bahçesinde organize edilecek olan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşların beğenisine sunulacak.

22 Mayıs Pazartesi günü saat 14:00'te 12 kurumun destekleri ile ikramlarla başlayacak olan etkinlikler 1 hafta sürecek. Millet Bahçesinde etkinliğe katılanlar Abdigör köfte, Ağrı döneri, ayran aşı, bulgur pilavı, lokma tatlısı, Ağrı ketesi, keledoş, halise, geven balı, tulum peyniri gibi birçok yöresel ürünü tatma fırsatını yakalayacak.

İl Özel İdaresi, Ağrı ve Doğubayazıt Belediyeleri, Ağrı ve Doğubayazıt Ticaret odaları, İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay gibi kurumların da desteklediği Türk Mutfağı Haftası Ağrı etkinliklerinde, farklı illerden yöresel ürünlerin de satışı gerçekleştirilecek. Etkinlikte ayrıca lise düzeyindeki öğrencilerin Ağrı'nın yöresel ürünlerini tanımaları için söyleşiler düzenlenecek. Ağrı Gençlik Merkezi ve İbrahim Çeçen Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü, farkındalık amacı ile mini konserler verecek.

‘Tüm halkımızı etkinlik alanına bekliyoruz'

Bu yıl geçen yıllardan çok farklı bir etkinlik için hazırlık yaptıklarını söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Erkan Kösedağ, etkinliklere ilişkin yaptığı açıklamada:“ Ağrı mutfağını ön plana çıkarabilmek için yıl boyunca bir takım çalışma yürüteceğiz. Turizmin bir ayağı da gastronomi. Bizde Ağrımızın yöresel değerlerini ve coğrafi işaretli ürünlerini ön plana çıkarabilmek amacı ile Sayın Valimizin öncülüğünde 12 kamu ve sivil toplum kurumları ile ortak hareket ederek Türk Mutfağı Haftasında hem tanıtım hem de ikramlarda bulunacağız. Tüm halkımızı etkinlik alanına bekliyoruz” dedi.

Türk Mutfağı Haftası'nın kapanışında ise İbrahim Çeçen Vakfı tarafından Ağrı Menüsü sunumu gerçekleştirilecek.