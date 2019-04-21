Ağrıspor şampiyonluğunu kutladı

Bölgesel Amatör Ligi ‘nde(BAL) bitime 1 hafta kalan şampiyon olan Ağrıspor, bu hafta sahasında oynadığı Muş Menderesspor'u farklı yenerek ligi zirvede tamamladı.

Lige şampiyonluk parolası ile başlayan Ağrıspor, tüm rakiplerini geçerek 3. Lige yükselmek için play of oynamaya hak kazandı. Sahasında oynadığı Muş Menderesspor maçı öncesi şampiyonluğunu taraftarlarla kutlayan Ağrıspor'da taraftarların yaptığı karografi herkesi herkesi büyüledi. Meşalelerle şampiyonluğu kutlayan Ağrıspor taraftarı uzun süre futbolcuları alkışlayarak tezahürat yaptı. Stadda yapılması düşünülen konser şehit haberlerinin ardından iptal edilirken, maç Ağrıspor'un 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.