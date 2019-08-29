Ağrı'ya 147 doktor kadrosu tahsis edildi

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi konu ile ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ağrı merkez ve ilçeleri için 147 doktor kadrosunun tahsis edildiğini açıkladı.

Çelebi yaptığı paylaşımda: “Ağrı Merkez ve İlçelerimize 20'sı Uzman Doktor olmak üzere toplam 147 Doktor kadro tahsisi yapılmıştır. 11 Eylül 2019 tarihindeki kurada atamaları yapılacak olup, güvenlik soruşturmaları tamamlandıktan sonra görevlerine başlayacaklardır. Sağlıklı günler dilerim.” İfadelerine yer verdi.