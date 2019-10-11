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Ağrı'ya Fizik Tedavi Hastanesi yapılacak

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı’ya 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılacağı müjdesini verdi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı'ya 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılacağı müjdesini verdi.


Ağrı Havalimanı karşısında bulunan arazide uzun uğraşlar sonucu termal su bulunurken, bölgeye köprü inşa edilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Ağrı'nın en uzun köprüsünün açılışının ardından müjde Milletvekili Ekrem Çelebi'den geldi.


Ağrı'ya 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi yapılacağını duyuran Çelebi “Ağrı Havalimanı yakınındaki Jeotermal kaynağın bulunduğu alana bütçeden gönderilen ödenek 14 milyon 107 bin TL bedelli 50 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi'nin inşaatına başlanılmıştır. Hayırlı olsun” dedi.

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