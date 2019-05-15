Ağrı'ya yapılacak dev proje için hazırlıklar tamamlandı

Ağrılı iş adamı Yılmaz Üzeyiroğlu, Ağrı'ya yapmayı planladığı 164 milyonluk yatırım için gerekli hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Adını Ağrı'ya 164 Milyonluk yatırım yapacağını açıklayarak duyuran Ağrılı iş adamı Yılmaz Üzeyiroğlu, proje kapsamında yapılacak olan dev alışveriş merkezi için gerekli yer tahsisinin yapıldığını açıkladı.

Üzeyiroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ağrılı İş adamı Yılmaz Üzeyiroğlu, Ağrı'da 16 katlı alışveriş merkezi ve 5 yıldızlı bir otelin olduğu Tower alışveriş merkezinin yapımına başlamak için gerekli olan yer tahsisinin yapıldığını ve projelerin çizilmeye başlandığını açıkladı.

‘'Projemizin hazırlanmasında tamamen Ağrılı mimar ve mühendisler çalışacak''

Proje çizimlerinin bitmesinin hemen ardından inşaatına başlanacak olan 16 katlı alışveriş merkezi ve 5 yıldızlı bir otelin olduğu Tower alışveriş merkezinin yapılması için, üniversite yanı ve hava alanı civarında toplamda üç ayrı yer satın aldıklarını dile getiren Üzeyiroğlu, yapımına başlayacakları projeye dair yaptığı açıklamasında, “Ağrı'da 2000 insanımızın çalışabileceği 28 bin metre kare kapalı alan, 4 katlı alışveriş merkezi, 16 katlı 11 bin metre kare kapalı alan ve beş yıldızlı otel projemiz için gerekli hazırlıkları tamamladık. Bu projemizin hazırlanmasında yine tamamen Ağrılı mimar ve mühendisler çalışmakta olup proje tamamlandığında Ağrılılara iş olanağı sağlanacaktır'' dedi.

‘'İlimize yaklaşık 1 milyar lira marka değeri katacaktır''

Projenin tamamlanmasıyla Ağrı'ya 65 tane dünya markasının getirileceğini belirten Üzeyiroğlu, ‘'Projemizin yapım bedeli 164 milyon lira değerindedir. Eski para ile 164 trilyon. Tamamlanıp faaliyete geçtiğinde, ilimize yaklaşık 1 milyar lira marka değeri katacaktır. Projemizi yapmak için üç ayrı noktada gerekli arsaları satın aldık. İlimiz için hayırlı uğurlu olur inşallah” şeklinde konuştu.