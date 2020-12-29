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Ağrı'yı etkisi altına alan Sibirya soğukları nedeniyle Murat Nehri buz tuttu

Bir süredir Ağrı’yı etkisi alan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri dondu.

Bir süredir Ağrı'yı etkisi alan dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri dondu.


Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkisini gösteren soğuk hava nedeniyle kentte hayat durma noktasına geldi. Eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle kentte bulunan Murat Nehri buzla kaplandı. Sis ve buzla kaplanan Murat Nehri'nde oluşan buz kütlelerinin suyun yüzeyinde hareket etmesiyle ortaya güzel görüntüler çıktı.

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