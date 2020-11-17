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Ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor

Ağrı’da ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyorBin 301 ahırın dönüşümünü sağlayacak projede ilk adım olan ihale aşaması 21 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

Ağrı'da ahırların şehir dışına çıkarılacağı proje hayata geçiriliyor


Bin 301 ahırın dönüşümünü sağlayacak projede ilk adım olan ihale aşaması 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Proje Baloluk ve Bölükbaşı köy sınırları içerisinde yaklaşık 100 hektarlık alanda uygulanacak. İnşa edilecek besi işletmeleri 25, 75 ve 100 başlık olacak.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, “Ya köy kalacağız ya da şehir olacağız demiştik. Şehir olmayı başarıyoruz. Şehir içindeki bütün ahırları şehir dışına taşıyoruz. Yeni ahırların yapım işi ihalesi 21 Aralıkta yapılacak. Ağrı merkezde 1301 tespitli ahır mevcut. Bu Ağrı'nın hem görüntüsünü hem yaşamını olumsuz yönde etkiliyordu. Bunu bertaraf etmek için örnek projemiz pilot il seçilmemizi sağlamıştı. Ağrı'ya hayırlı uğurlu olsun." dedi.


100 hektarlık alanda uygulanacak proje sonunda, 1301 ahır şehir dışına çıkarılmış olacak.

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