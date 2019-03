Ahmet Arslan, Savcı Sayan'a destek istedi

Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ak Parti MKYK Üyesi ve Kars Milletvekili Ahmet Arslan seçim çalışmaları kapsamında geldiği Ağrı'da, halkla buluşma toplantısında Ak Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan'a destek istedi.

Ağrı ziyaretinde ilk olarak beraberindeki heyetle Eleşkirt'e gelen Hükümet Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, buradaki ziyaretinin ardından kent merkezine geçerek, Cumhuriyet Caddesi'nde Ak Parti seçim ofisini ziyaret etti.

Ardından Merkez Abide Mahallesi'ndeki bir taziye evinde düzenlenen halkla buluşma toplantısına katılan Arslan'a Ak Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ak Parti İl Başkanı Abbas Aydın, Ak Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Savcı Sayan ve parti yöneticileri eşlik ettiler.

Düzenlenen toplantıda konuşan Arslan, kendisinin de aslen Ağrı'lı olduğunu söyleyerek, Ağrı'ya ve bölgeye hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu vurguladı. Arslan: “Değerli hemşerilerim ben Kağızmanlıyım. Bir yandan bende Ağrılıyım. Çoğu akrabam Ağrı'da yaşıyor. Ağrı'dan Kars'a göç etmiş bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla biz, belediye başkan adayımız Savcı Sayan kardeşimiz, milletvekilimiz Ekrem Çelebi bey kardeşimizle buraların ekmeğini yemiş, bu memleket sayesinde bir yerlere gelmiş insanlarız. O yüzden bu memleketimize bir şeyler katmak istiyoruz. Buranın insanın desteği ve duasıyla bir yerlere gelmiş insanlarsak eğer, size hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Biz size hizmet etmek için buraya geldik. Onun için sizin karşısındayız. Size hizmet etmek için buradayız. Bunun içinde içinizde olmamız lazım. Ben Savcı Sayan Bey'i geçmişten beri tanıyorum. Zaten kendisi nerede olursa olsun Ağrıya hizmeti, kutsal bilen bir arkadaşımız. O yüzden Ağrılılara hizmet etmek için zaman zaman cezada ödemiş biri. Onu da çok iyi biliyoruz. Ağrılıların hakkını savunacağım diye cezada ödemiş biri. Ama “Ağrılılara helali hoş olsun.” diyor. Bu gün size hizmetkârlık etmek için buradayız. Bundan hiç şüpheniz olmasın.” dedi.

“31 Martta Savcı Sayan'ı seçin”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti hükümetleri ile beraber bölgeye çok fazla hizmetin geldiğini ifade eden Arslan “İçinizden kardeşlerimiz güzel söylüyorlar ‘ Gelin sokakları, caddeleri görün' diye. Bakın merkezi hükümetle beraber Recep Tayyip Erdoğan'la beraber, onun hükümeti ve Ak Parti ile beraber gerçekten çok hizmet geliyor. Ama merkezi hükümetin yaptığı işler, belediyenin hizmetleri ile birleşmeyince eksik kalıyor. İşte bizim sizden ricamız 31 Mart'ta Ağrıdaki tüm kardeşlerimizden, halkımızdan Savcı Sayan'ı seçmelerini istiyoruz. Bakın bu memlekette hepimiz herkes muhakkak bir taraftan akrabadır. Dolayısıyla siz akrabalarıma diyorum ki, bize size daha fazla hizmet etme imkânı tanıyın. O yüzden 31 Martta Savcı Sayan'ı ve onun belediye meclis üyelerini destekleyin. Onlara oy verin. Onu seçtiğinizde inşallah şimdiye kadar olduğu gibi 1 Nisan'dan itibaren de sizlere daha çok hizmet edelim. İnanıyorum ki Savcı Sayan, birikimiyle sizlere en iyi hizmeti getirecektir. Bizlerde bu konuda elimizden gelen tüm desteği ve gayreti göstereceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. O milletvekilleri ile birlikte size hizmet edecek.” İfadelerini kullandı.

‘Savcı Sayan'ın her yerde, her birimde, her bakanlıkta nazının geçtiği bir arkadaşı var.'

Savcı Sayan'ın bürokrasiyi çok iyi bildiğini, hizmet getirmesi konusunda her yere, her mevkiye ulaşabilecek bir kişi olduğunun altını çizen Arslan, konuşmasını söyle sürdürdü:“ Savcı Bey büyük şehirlerin tozunu yutmuş, orada işler nasıl yürüyor çok iyi biliyor. Bunu şunun için söylüyorum. Sadece bilmek yetmez. Orda ki kurum müdürünü tanımıyorsanız, oradaki daire başkanını tanımıyorsanız, oradaki genel müdürü tanımıyorsanız sadece bakanı tanımanız yetmez. Savcı Bey'in en büyük avantajı bizim gibi olması. Savcı Bey'in her yerde, her birimde, her bakanlıkta nazının geçtiği bir arkadaşı var. Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği, hükümetin güçlü olması ve bakanların sizi desteklemesi önemlidir. Ama eğer kurum müdürlerini, daire amirlerini tanımıyorsanız, bakanların emirleri yeterli olmuyor. Onların da size destek olması lazım. İşte onun en büyük avantajı her kesi tanıyor olması. Her kese nazının geçiyor olması. Bunlarla birlikte Allah'ın izni ile Savcı Sayan ve Ak Parti teşkilatları güçlü bir şekilde size hizmet için Cumhurbaşkanı ve devletin imkânları arasında köprülük edecek ve Ağrı'nın çehresini değiştirecek” ifade etti.

‘Son 17 yılda ağrıya 15 katrilyon yatırım geldi'

Ak Parti Hükümetleri döneminde Ağrı'ya yapılan yatırımlara da değinen Arslan:“ Son 17 yılda Ağrı'ya 15 katrilyon yatırım gelmiş. Ben şahidim. Ama ne yaparsanız yapın Ağrıya gelen yolu bölünmüş yol yapın, Ağrı'dan Doğubayazıt'a giden yolu bölünmüş yol yapın, Patnos üzerinden Hamur üzerinden Van'a gidecek yolu, Muş'a gidecek yolu bölünmüş yol yapın, efendim Doğubayazıt üzerinden Iğdır ve Kars'a giden yolu bölünmüş yol yapın, bunlar tek başına yetmez. Bunlar şehir merkezindeki hizmetle birleşirse anlam kazanır. Ağrı'nın güzel değerleri var. İnanç kültürü anlamında turizm kültürü anlamında çok değeri var. Ama bu değerler Ağrı'nın merkezindeki güzellikle birleşirse anlamlı olur. Onunda yolu belli. Onunda hizmetkârı belli. Allah recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Ak Parti genel merkezinden razı olsun. Gerçekten size hizmeti, hizmetkârlığı önemseyen ve bunu kutsal bir dava gören bir aday göndermiş durumda. Bizde ona olan inancımızla ona olan dostluğumuzla size hizmet etmek istiyoruz. Bu yüzden sizden istediğimiz, hem kendinizi sevindirmek için Savcı Sayan'ı Belediye Başkanı olarak seçin. Hem de bizimde sevinmemiz, hizmet ettik diye sevinmemiz için Savcı Sayan'ı seçin. 31 Martta inşallah Ağrı, bu sefer kendi geleceğine, kendilerine hizmetkârlık edeceklere sahip çıkacak. Buna hiç şüphem yok.” şeklinde konuştu.