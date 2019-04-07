AİÇ Üniversitesinde ilk “Dijital Okur-Yazarlık” dersi sınavı yapıldı

Fuat Oktay ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımlarıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı” ve “Pilot Üniversiteler İmza Töreni” ile birlikte hayata geçen proje kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gören üç bine yakın birinci sınıf öğrencisi için Dijital Okur-Yazarlık dersi vize sınavı yapıldı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin de aralarında bulunduğu sekiz pilot üniversitede 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı bahar dönemi itibariyle müfredata giren ve öğrencilerin uzaktan eğitim modeli ile aldıkları derslerin sonunda ilk kez yapılan Dijital Okur-Yazarlık dersi sınavına ilçelerdeki okullarla birlikte tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki birinci sınıf öğrencileri girdi.

Dijital Okuryazarlık vize sınavı ile ilgili açıklama yapan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Dijital Dönüşümün, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm Ofisi'nin kurulmasının ardından, teknolojinin sunduğu yeni imkânları en iyi şekilde kullanmayı amaçlayan Yeni YÖK'ün Dijital Dönüşüm Projesi ile farklı bir boyuta ulaştığını söyleyerek, “8 pilot üniversite Rektörümüzle çok uyumlu bir şekilde yürüttüğümüz bu projede bahar dönemi itibariyle Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sisteminin sunduğu Dijital Okur-Yazarlık zorunlu ders olarak verilmeye başlandı ve ilk vize sınavları başarıyla tamamlandı.” dedi.

Güz döneminde tüm öğretim elemanlarına “Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme” eğitiminin verildiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Karabulut, Dijital Dönüşüm sürecinin teknolojiyi daha verimli kullanma noktasında Yükseköğretimimize büyük katkılar sağlayacağına ve yeni fırsatlar sunacağına inandığını sözlerine ekledi.