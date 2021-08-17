AİÇÜ Danışma Kurulu İstişare Toplantısı yapıldı

AİÇÜ Konukevi'nde gerçekleştirilen Danışma Kurulu İstişare Toplantısı'na Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve Danışma Kurulu üyeleri katıldı. AİÇÜ ve şehrin öncelikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ‘Doğudan yükselen ışık' parolası ile çıkılan yolda ülkemizin yarınları olan gençleri ‘Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışıyla yetiştirdiklerini söyledi. Üniversitede yürütülen çalışmalar ve gelecek planlamaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Karabulut, “Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde yüzde 97'lik öğrenci tercih edilebilirlik oranına ulaşılarak, üniversiteler arasında öğrenci doluluk oranı bakımında ilk sıralarda yer aldı. Ülkemizin her şehrinden ve 18 ülkeden 13 bin 248 öğrencinin öğrenimini sürdüğü üniversitemiz bu sene lisans ve önlisans için verilen 3 bin 453 yurt içi ve 798 yurt dışı kontenjanının yanı sıra lisansüstü yerleşecek 450 öğrenci ile birlikte toplamda 4 bin 701 öğrencilerimizle sayısını daha da artırmış olacaktır. Böylelikle tercih edilebilirlik oranımız 2021-2022 eğitim öğretim döneminde de ilk sıralarda yer alacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Karabulut, “Ülke ve bölge üniversiteleri arasında önemli bir yere sahip olan üniversitemizde bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda yaşanan gelişmeler, Doğu'nun Serhat ili Ağrı'nın gelişimine de katkı sağlamaktadır. Ağrı'nın turizm, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi birçok alandaki gelişimi noktasında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte yürütülen çalışmalara üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.