AİÇÜ ‘Engelsiz Üniversite Ödüllerinde' en çok ödül alan üçüncü üniversite oldu

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Engelsiz Erişim Ödülleri'nde büyük bir başarıya imza atarak, 80 üniversiteden yapılan 653 başvuru arasından 3'üncü sırada yer aldı

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) "Öğrenci Dostu Yeni YÖK" anlayışıyla, özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere de rahat katılımlarını sağlamak amacıyla üniversiteleri teşvik etmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu yıl ikincisi düzenlenen 'Engelsiz Erişim ödül töreninde 'Engelsiz Üniversite Bayrakları', 'Engelsiz Program Nişanları' ve 'Engelli Dostu Birey' olmak üzere üç ayrı kategoride ödüller dağıtıldı. Yüksek Öğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni'nde, Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi en çok bayrak alan üniversiteler sıralamasında üçüncü oldu. Düzenlenen ödül töreninde İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin 4 birimi 3 kategoride 11 ödül aldı.

Ağrı İbrahim çeçen Üniversitesi adına ödülleri üniversite Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan aldı.

YÖK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu İbrahim çeçen Üniversitesi Merkez Kampüsü ve burada yer alan Rektörlük, Enstitüler ve İslami İlimler Fakültesinin mekânda erişim, sosyo-kültürel faaliyetlerde erişim ve eğitimde erişim açısından engelli öğrencilere uygun şartları taşıdığı kaydedildi.

Alınan ödüllerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden İbrahim çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut: "Bilginin Sevgiyle Bütünleştiği Üniversite sloganıyla çıktığımız bu yolda kalite ve sürekli iyileştirmeyi önceleyerek engelli öğrencilerimizin de her ihtiyacını karşılayabilecekleri, model bir üniversite oluşturma çabası içinde olduk. Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde yer alan tüm birimlerimizin fiziki altyapılarını özel yaklaşım gerektiren engelli öğrencilerimizin kolay hareket edebilecekleri şekilde tasarladık. Bu kapsamda YÖK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak), Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) ve Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) kategorilerinde Üniversitemiz ödüle layık görüldü. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin engelli öğrencilerimizin de gönül rahatlığıyla tercih edebilecekleri bir üniversite olduğu alınan bu ödüllerle de tescillenmiş oldu. Bu bağlamda 'Yeni YÖK' anlayışıyla bizleri daima cesaretlendiren başta YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç hocamız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Devamında Rektör Karabulut, Öğrenci dostu 'Yeni YÖK' anlayışı çerçevesinde özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin öğrenim ve sosyal hayatlarını kolaylaştırılabilmek amacıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde erişebilirlik çerçevesinde, engelli öğrencilere yönelik çalışmaların bundan sonrada hız kesmeden devam edeceğini belirterek,“ Kaliteyi esas alan, insan odaklı, doğaya ve çevreye duyarlı Üniversitemizde her alanda olduğu gibi engelsiz bir kampüs oluşturma konusunda da, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ailesinin tüm birimleriyle elinden gelen her türlü çabayı göstereceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.

15 Mayıs 2019'da Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleşen Yüksek Öğretimde Engelsiz Ufuklar Çalıştayı ve 2019 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Üyeleri ile birçok üniversitenin Rektör ve Engelli Öğrenci Birimi temsilcileri katıldı.