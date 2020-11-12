AİÇÜ ile İl Çalışma ve İş Kurumu arasında işbirliği protokolü

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven tarafından imzalanan protokolle, Üniversite Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulacak İŞKUR Kampüs'te, İŞKUR'da görevli İş ve Meslek Danışmanları aracılığıyla öğrencilere gelecek planlaması noktasında profesyonel destek sağlanacak.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, İŞKUR Kampüs'te öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat/görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacağını belirterek, “Aile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında öğrencilerimizi temel alan, öğrenci odaklı bir hizmet anlayışıyla öğrencilerimize mezun olduktan sonra ya da öğrenci olduğu dönemdeki geleceklerini planlamak için bizim yardımcı olmamız gereken bir önemli husus vardı. Onun bugün imzasını attık. İŞKUR İl Müdürlüğü ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ortak olarak öğrencilerimizin bilinçlendirilmesi, gelecekle ilgili kaygıları ve gelecekle ilgili planlamalarını yapmaları için attığımız önemli bir imza oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte bugüne kadar yaptığımız gibi il müdürlüğümüzle çok daha koordineli ve güzel işler yürütürüz” dedi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından kendilerine verilecek olan yerde yetkililerle öğrencilerin bir araya gelerek kariyer planı yapabileceklerini söyleyen Ağrı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gıyas Güven, “Kurumumuz ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi arasında yaptığımız protokol ile üniversiteli öğrencilerimize birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğitim gören öğrencilerimizin meslek edindirme, mesleki yönüyle kendilerini geliştirme, işgücü piyasasında iş bulabilme CV hazırlama, iş görüşmesine gidebilme ya da gelecekle ilgili kariyer planlamasında arkadaşlarımızla birlikte yardımcı olacağız. Biz özellikle dünyada çok önemli bir durum olan kamu, üniversite ve özel sektör işbirliğini çok güzel bir şekilde geliştirdik. Bunun kanıtı da Ağrı'da yürüttüğümüz Tekstil Kent. Biz bunu piyasada geliştirdik. Üniversite ve işvereni bir araya getirebildik. İbrahim Çeçen Üniversitesi bize bir yer verecek. Arkadaşlarımız belirli günlerde gelecekler orayı kullanacaklar. Orada üniversite öğrencilerimizle bir araya gelerek onlara meslek edinme ile ilgili, iş piyasası ile ilgili, iş arama becerileri ile ilgili öğrencilere yardımcı olacaklar” şeklinde konuştu.