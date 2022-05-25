AİÇÜ ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Kırgızistan Türkiye-Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan'ı misafir etti. Ziyarette AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ceylan, çeşitli alanlarda işbirliğine imkân sağlayacak bir protokole imza attı.

Geçtiğimiz yıl Türk Dünyası Dijital Vatandaşlık Projesi İş Protokolünü imzaladıkları Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile yeni bir işbirliği protokolü yapmaktan dolayı memnun olduklarını belirten Prof. Dr. Karabulut, imzalanan protokolle, akademisyenler arasında ortak araştırma faaliyetleri yürütülerek akademisyen ve öğrenci değişimi yapılacağını, seminer, kurs, çalıştay ve diğer bilimsel toplantıların düzenleneceğini, eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel yayın, bilimsel dergi ve diğer materyallerin ortak yayınlanacağını, bilim, kültür, spor ve sanat etkinliklerinin ortaklaşa düzenleneceğini söyledi.