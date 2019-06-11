İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AİÇÜ Kütüphanesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba ikram ediliyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından, pazartesi günü başlayan Bahar Dönemi Final Sınavları sebebiyle AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezindeki kütüphanede sınavlarına hazırlanan öğrencilere sıcak çorba ikramı yapılıyor.


Uygulamanın ilk gününde Kültür ve Kongre Merkezi kütüphanesinde sınavlara hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geçen güz döneminde hayata geçirilen uygulamayı bahar döneminde de devam ettirdiklerini söyledi. İlk çorba ikramlarını da kendi elleriyle servis yapan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, her zaman öğrencilerimiz için en iyi ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek devam eden Bahar Dönemi Final Sınavlarında öğrencilere başarılar, akademisyenlere ise kolaylıklar diledi. Sınav haftası boyunca devam edecek çorba ikramından dolayı memnuniyetlerini belirten öğrenciler ise Rektör Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.