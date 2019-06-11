AİÇÜ Kütüphanesinde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere çorba ikram ediliyor

Uygulamanın ilk gününde Kültür ve Kongre Merkezi kütüphanesinde sınavlara hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, geçen güz döneminde hayata geçirilen uygulamayı bahar döneminde de devam ettirdiklerini söyledi. İlk çorba ikramlarını da kendi elleriyle servis yapan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, her zaman öğrencilerimiz için en iyi ortamı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek devam eden Bahar Dönemi Final Sınavlarında öğrencilere başarılar, akademisyenlere ise kolaylıklar diledi. Sınav haftası boyunca devam edecek çorba ikramından dolayı memnuniyetlerini belirten öğrenciler ise Rektör Prof. Dr. Karabulut'a teşekkür etti.