AİÇÜ Matematik Kulübü “International Day 2019” etkinliği yaptı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, IC Vakfı ve Ağrı Uluslararası Öğrenci Derneğinin birlikte düzenlediği programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, Ağrı Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Kenan Engin ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, üniversitede öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere hitaben; “göçün sebeplerinden en kutlu olanı ilim öğrenmek için olandır. Sizler farklı coğrafyalardan birer gönül elçisi olarak Ağrı'ya geldiniz. Sizleri candan kucaklıyorum.” dedi. Rektör Karabulut sözlerine şu şekilde devam etti, “İleride eğitiminizi tamamlayıp dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerinize döndüğünüz zaman birer iş adamı, yönetici, fikir-düşünce adamı yahut eğitimci olarak ve Türkiye ile kendi ülkeleriniz arasında birer köprü ve gönül elçisi olacaksınız.” diyerek sözlerini noktaladı.

Programda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde öğrenim gören ve Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelen yabancı uyruklu öğrenciler kendi kültürlerine ait şarkıları ve dans gösterilerini sergiledi. Oldukça renkli görüntülerin ortaya çıktığı gösteriler salonu dolduran misafirlerin büyük beğenisini kazandı. Etkinlikler çerçevesinde Kültür ve Kongre Merkezinin avlusunda farklı ülkeleri tanıtan çadırlar kuruldu. Öğreniciler bu çadırlarda kendi ülkelerinin yemeklerini ve kültürlerini tanıtma fırsatı buldu. Rektör Karabulut ve davetliler kurulan çadırları ziyaret ederek öğrencilerle tek tek ilgilendiler.