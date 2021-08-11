AİÇÜ Rektörü Karabulut, NEÜ Rektörü Zorlu'yu misafir etti

Dr. Abdulhalik KarabuluT, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan'ı misafir etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ve beraberindekiler, genç bir eğitim yuvası olan üniversitenin kısa zamanda gösterdiği akademik gelişim ve fiziki yapılaşmanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Karabulut, ‘Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışı ile gerçekleştirilen atılımlarla AİÇÜ'nün ülkemiz ve dünyadaki eğitim kurumları arasındaki yerini üst sıralara taşıdıklarını, bilim dünyasına yaptıkları katkının artarak devam edeceğini söyledi.

Ziyarette, her iki üniversitenin önümüzdeki dönemlerde yapabilecekleri işbirlikleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.