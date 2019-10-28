AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı

Dr. Abdulhalik Karabulut, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, mesajında şunları kaydetti; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. Yıldönümünde Cumhuriyet Bayramımızı millet olarak büyük bir coşku, mutluluk, onur ve gurur içerisinde kutluyoruz.

Aziz milletimizin müşterek eseri olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin en büyük görevidir.

Mukaddes değerleri için Cumhuriyetimize hayat veren ruh, tıpkı 96 yıl önce olduğu gibi bugün de dipdiri yaşamaktadır.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.”