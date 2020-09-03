AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut Ağrı Turizm Sektör toplantısına katıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ağrı Turizm Sektör Toplantısı'nda konuşan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Üniversitenin yaptığı 5. uluslararası sempozyum ve bünyesinde bulunan turizme yönelik bölümlerle kentin tanıtımına ve turizmine önemli katkılar yaptığını belirtti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Ağrı Valiliği'nin koordinasyonunda yapılan Turizm Sektör Toplantısı, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek yapılan, akademisyenler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, araştırmacılar, arkeologlar, proje uzmanları, ilgili işletme sahipleri, turizmciler, dağcılar ve bloggerlerın katıldığı ilk oturumda İmaj ve Tanıtım Faaliyetleri, Sağlık, İnanç ve Kültür Faaliyetleri, Doğa, Kış ve Spor Turizmi, Yatırımlar ve Sektör Organizasyonları başlıkları altında kentin turizm potansiyelinin belirlenmesi, geliştirilmesi ve tanıtımı konuları ele alındı.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantının ikinci oturumuna Ağrı Valisi Dr. Osman VAROL, Ağrı Belediye Başkanı Savcı SAYAN, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan BAŞAR, protokol üyeleri ve alanında uzman isimler katıldı.

Toplantıda konuşan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. KARABULUT, üniversite tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumları ve Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumları ile Ağrı Dağı, Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntıların olduğuna inanılan alan, Meteor Çukuru, İshak Paşa Sarayı ve daha birçok doğal, tarihi ve kültürel güzelliklere sahip Ağrı'nın turizmine ve tanıtımına ciddi anlamda katkı sağladıklarını söyledi.

Prof. Dr. KARABULUT, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesindeki Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ve Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Aşçılık Programı ile turizm ve gıda sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Turizm Sektör Toplantısı, Üniversite Konukevinde 36 katılımcı ile gerçekleştirilen, Ağrı Dağı'nın konuşulduğu ‘Büyük Ağrı Dağı Projesi' özel oturumu ile sona erdi.