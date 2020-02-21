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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, AK Parti heyetini misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Dr. Abdulhalik Karabulut, AK Parti MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve beraberindekileri misafir etti.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Gürcan, AK Parti Ağrı Milletvekili Çelebi, AK Parti Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın ve AK Parti ilçe başkanları, üniversitenin genç bir eğitim kurumu olmasına karşın kentin gelişimine büyük bir katkı sağladığını, bu gelişimde Prof. Dr. Karabulut'un emeğinin yadsınamaz olduğunu söyledi.

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