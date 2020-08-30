İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut başarılı öğrencileri kutladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Dr. Abdulhalik Karabulut, tasarladıkları Robot Kuş projesi ile “TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında Erzurum Bölgesinde “Savunma Uzay ve Havacılık” alanında birincilik kazanan öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.


AİÇÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Mekatronik Programı 1. Sınıfta okuyan Habib DEMİRBAŞ ve Kemalettin DEMİRBAŞ, 8 aylık bir çalışma ile tasarladıkları alçak ve orta irtifada uçabilen Robot Kuş Projesi ile başvurdukları “TÜBİTAK 2242-Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları” kapsamında Erzurum Bölgesinde “Savunma Uzay ve Havacılık” alanında birinci oldu.


AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ettiğini, katılacakları TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalindeki final yarışmalarında başarı dileğinde bulunduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.