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AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, başarılı sporcuyu kutladı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Dr. Abdulhalik Karabulut, Türkiye Bedensel Engelliler Osman Çullu Yüzme Şampiyonası'nda 3'üncü olan Yusuf İncekaya'yı elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.


Isparta'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Osman Çullu Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım seçmelerine, 44 kulüpten 135 sporcu katıldı. Şampiyonaya AİÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Kulübü adına Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Baykal Karataş gözetiminde katılan ve IC Vakfı'nın da katkı sunduğu 13 yaşındaki Yusuf İncekaya, S4 100 metre kurbağalama stilinde birçok rakibini geçerek, Türkiye 3'ncüsü oldu.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında destek verdikleri Yusuf İncekaya ile ailesini makamında kabul eden Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İncekaya'yı gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.


Üniversite olarak engelli çocuklara her zaman destek olduklarını belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, başarılı yüzücüden daha iyi dereceler beklediklerini söyledi.

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