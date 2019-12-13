AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, Düzey 2 Bölge Çalıştayı'na katıldı

Dr. Abdulhalik Karabulut, Malatya'da gerçekleştirilen Düzey 2 Bölge Çalıştayı'na katıldı. Prof. Dr. Karabulut, çalıştayda Ağrı'nın ve bölgenin sorunları ve çözüm önerileri üzerine bir sunum yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın koordinasyonunda Malatya'da 2 gün boyunca devam eden Düzey 2 Bölge Çalıştayı'na, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Necip Camuşcu ile Prof. Dr. Naci Gündoğan, AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 37 üniversitenin rektörü katıldı. Çalıştayda, üniversitelerin belirli alanlardaki sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Çalıştayda Prof. Dr. Karabulut, Türkiye'nin doğuya açılan kapısı olan Ağrı'nın ve bölgenin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri üzerine bir sunum yaptı. Prof. Dr. Karabulut, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilinirlik, liderlik ve motivasyon gibi konulardaki sorunların çözümüne yönelik olarak YÖK, üniversiteler ve diğer kurumların paydaşlığı ile yapılabilecekler hakkında bilgiler verdi.