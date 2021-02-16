İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, ETÜ heyetini misafir etti

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof.

Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları ve ETÜ Genel Sekreteri, Prof. Dr. Karabulut'a yeni görevinde başarılar diledi.


AİÇÜ Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'u tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Sosyal ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, yürüttüğü çalışmalarla Üniversiteyi ileri noktalara taşıyan Prof. Dr. Karabulut'a başarılarının devamını diledi.


Prof. Dr. Çakmak ile yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. Karabulut, iki üniversite arasındaki işbirliğini daha da ileri noktaya taşıyacaklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.