AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut, IC Vakfı yöneticileri ile bir araya geldi

Dr. Abdulhalik Karabulut, IC Vakfı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

IC Vakfı'ndaki toplantıya Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, IC Vakfı Yönetim Kurlu Başkanı Günseli Çeçen, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Dinçer katıldı. Toplantının akabinde Prof. Dr. Karabulut, IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen ile değerlendirme ve istişarelerde bulundu.

IC Vakfı'nın AİÇÜ'ye verdiği desteğin kendileri için önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vakıf üyeleri ile yaptıkları yıllık genel değerlendirme toplantısında 2019 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiğini ve 2020 yılında yönelik hedeflerin ele alındığını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, IC Vakfı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer'in seramik eserlerinden oluşan ‘Seramik Sergisi'nin açılış törenine de katıldı.