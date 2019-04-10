AİÇÜ Üniversite Camisi ‘Cami Akademi'ye dönüşüyor

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli Mehmet Atalay, başlatmış olduğu “Cami Akademi” projesi kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde sunum yaptı.
İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen ve Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un da katıldığı toplantıda üniversite camilerinin gençler için sosyal, kültürel ve sportif anlamda daha yoğun faaliyetler yürütmesinin amaçlandığı projenin detaylarını anlatan Atalay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde bulunan camide hayata geçirilen ve Cami Akademiye model olan projeden bahsetti.