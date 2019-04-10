AİÇÜ Üniversite Camisi ‘Cami Akademi'ye dönüşüyor

İslami İlimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen ve Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un da katıldığı toplantıda üniversite camilerinin gençler için sosyal, kültürel ve sportif anlamda daha yoğun faaliyetler yürütmesinin amaçlandığı projenin detaylarını anlatan Atalay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsünde bulunan camide hayata geçirilen ve Cami Akademiye model olan projeden bahsetti.