AİÇÜ, yoğun bir kayıt dönemi geçiriyor

22 Ağustos'ta e-kayıt ve yüz yüze başlayan kayıt döneminin ilk üç gününde yaklaşık 3 bin öğrenci AİÇÜ ailesine katılmak için kaydını yaptırdı.

2022 YKS sonuçları sonrası AİÇÜ'yü kazanan öğrenciler, 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında e-kayıt ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda yüz yüze kayıtlar ile geleceklerini şekillendirecek bölümlere kayıtlarını yaptırıyor. E-kayıt ve yüz yüze kayıtların yanı sıra AİÇÜ tarafından 22-26 Ağustos tarihleri arasında Ağrı Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde kurulan tanıtım ve bilgilendirme stantlarında da öğrencilere hizmet veriliyor. Ağrı'ya ilk kez gelen öğrenci ve ailelerini karşılayan görevliler, üniversitenin tanıtımı ve kayıt işlemleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Kayıt işlemi ve üniversiteyi gezmek isteyen öğrenciler ve veliler, Ağrı Belediyesi'nin tahsis ettiği ücretsiz araçlarla merkezi yerleşkede bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na giderek kayıt işlemini gerçekleştirebiliyor. AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, “Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışı ile ülkemizin yarınları olan gençleri yetiştiren Üniversitemizin %100 oranında tercih edilmesi ve kayıtların ilk üç gününde öğrencilerimizin yoğun ilgisi bizleri çok mutlu etti. E-devlet üzerinden e-kayıt işleminin yanı sıra Ağrı'ya gelerek kayıt işlemini yüz yüze yapmak isteyen öğrenci kardeşlerimizi ve ebeveynlerini ücretsiz bir şekilde taşıyarak kampüsümüzde ağırlamaktayız. Sakin, huzurlu ve doğa ile iç içe yerleşkesi, genç, dinamik ve güçlü akademik kadrosu ile bölgemizin ve ülkemizin önemli eğitim kurumlarından olan Üniversitemize, evlatlarını gönderen ailelerin içlerinin ferah olmasını istiyorum. Kayıt işlemi için Üniversitemize gelen öğrenci kardeşlerimize hoş geldiniz diyor, Hz. Nuh'un diyarı serhat kenti Ağrı'da bulunan Üniversitemizdeki eğitim süreci sonunda ülkemizin ihtiyacı olan insan kaynakları ihtiyacını karşılayacaklarına inanıyorum” diye konuştu.