AİÇÜ yüzde 100'lük tercih edilirlik oranına ulaştı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre lisansta yaklaşık yüzde 100'lük tercih edilirlik oranına ulaştı. Yaklaşık 3 bin 475 öğrencinin tercih ettiği üniversite, en çok tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralarda yer aldı.

ÖSYM tarafından yapılan YKS tercih sonuçlarına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) lisans ve ön lisans programlarındaki 3 bin 380 kontenjana 3 bin 475 öğrenci yerleşti. YKS tercih sonuçlarına göre üniversitede 36 lisans programı için ayrılan 1717 kişilik kontenjana 1751, ön lisansta 45 program için ayrılan 1663 kişilik kontenjana ise 1724 tercihte bulunarak yerleşti. Böylelikle lisans ve ön lisansta tercih edilebilirlik oranı bir bölüm hariç yüzde 100 olarak gerçekleşti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci sayısındaki yüksekliğin memnuniyet verici olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundaki bölümlerde, bir bölüm istisna olmak üzere yüzde 100'lük bir tercih edilirlik oranına ulaşıldığını, bunun da ‘Bilimin Sevgi ile Bütünleştiği Üniversite' anlayışı ile ülkemizin yarınları olan gençleri geleceğe hazırlayan Üniversitemiz için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, “Sakin ve huzurlu bir ortama sahip öğrenci kentini üniversite eğitimi için tercih ederek bu güzel ailenin yeni bireyleri olan kardeşlerimize şimdiden hoş geldiniz diyor, Hz. Nuh'un diyarı serhat kenti Ağrı'da sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.