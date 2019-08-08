AİÇÜ yüzde 92'lik doluluk oranına ulaştı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre lisansta yüzde 92'lik doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık 3. bin öğrencinin tercih ettiği üniversite, en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldı.

ÖSYM tarafından yapılan YKS yerleştirme sonuçlarına göre, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için lisans ve ön lisans programlarına toplam 3 bin 65 kontenjana 2 bin 964 öğrenci yerleşti.

Lisans Yerleştirme Sınavı tercih sonuçlarına göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 36 lisans programı için ayrılan bin 535 kişilik kontenjana 13'u okul birincisi olmak üzere bin 445, ön lisans düzeyindeki 42 programda bin 530 kişilik kontenjana ise 2'si okul birincisi olmak üzere bin 289 başvuru yapıldı. Özel yetenek sınavı ile gelecek 230 öğrenci ile birlikte üniversitemize 2019-2020 eğitim- öğretim döneminde toplam 2 bin 964 öğrenci kayıt yaptırmış olacak.

Yeni eğitim-öğretim döneminde Sivil Havacılık Meslek Yüksek Okulu'nun Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü, Eleşkirt Meslek Yüksek Okulu'nun Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü, Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksek Okulu Dış Ticaret, Et ve Ürünleri Teknolojileri ve Yapı Denetim Bölümleri ile Patnos Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Mimari Restorasyon ve İnşaat Teknolojisi Bölümleri de ilk öğrencilerini aldı.

Öğrencilerin üniversiteye yönelik tercihlerinin yüksek olmasından mutluluk duyduğunu belirten Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, başta Tıp ve Eczacılık Fakülteleri olmak üzere birçok fakülte, yüksek okul ve meslek yüksek okulundaki bölümlerde, bazı bölümlerde istisna olmak üzere yüzde yüze yakın bir doluluk oranına sahip olduğunu belirtti.