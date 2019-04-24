AİÇÜ'de 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi açılış programı yapıldı

Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi açılış töreni AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonunda yapıldı.

Programa AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Spor Bilimleri Deneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan, Ağrı İl Protokolü, idari ve akademik personelimiz ile çok sayıda davetli katıldı.

Spor Bilimleri alanında 170 öğrencinin bildirini sunacağı ve farklı üniversitelerden 60 akademisyenin katıldığı 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezinde 3 gün boyunca 4 salonda bildirilerin sunulması, paneller ve konferanslar ile devam edecek.

IC Vakfı Müdür Dr. Meral Dinçer'in “Tuvale Yansıyan Ağrı” adlı resim sergisinin açılışı ve öğrencisi Hamza Yılmaz'ın ney dinletisiyle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi 'ne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen bilim insanlarını ve öğrencileri üniversitemizde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu belirtti. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak sporu çok önemsediklerini ve bireysel sporlarda çok başarılı sporculara sahip olduklarını kaydeden Karabulut, Kongrelerin önemli amaçları olduğuna dikkat çekerek; Kongrelerin en önemli özelliklerinin ortak çalışma kültürü oluşturmak, bilimsel çalışmaları tartışmak, dostluklar ve arkadaşlıklar kurmak olduğunu, bilimsel bilginin güç, bilimsel üretimin de üstünlük olduğu bir çağda yaşadığımızı ifade etti ve teknolojik gelişmelerle sporun daha çok gelişeceğine inandığını sözlerine ekledi.

Spor Bilimleri Deneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay törende yaptığı konuşmada, 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi'ne yapmış olduğunuz ev sahipliği için teşekkür ederek, aynı zamanda sürdürdüğü Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İkinci Başkanı olarak, Üniversitenin sahip olduğu spor tesisleri ve imkânlar bakımından rahatlıkla Türkiye çapında şampiyonalara ev sahipliği yapabileceğini ve bu anlamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteni destekleyeceğini söyledi.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Gökhan Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin misyonu ve vizyonu doğrultunda; eğitim ve bilim alanında ilerlemeyi ilk hedef olarak belirleyerek 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi'nin bu hedeflerimize hizmet etmesini diliyor, öğrencilerimizin bilimsel etkinliklere katılarak, seçkin üniversitelerden ilimize gelen bilim insanlarını tanımalarını, beden eğitimi ve spor alanına özgü güncel bilgileri öğrenmelerini ve tartışabilecekleri bir ortamı yaşamalarını temenni ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Spor Bilimleri Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gülfem Ersöz tarafından “Sağlığın Geliştirilmesinde Fiziksel Aktivitenin Önemi” başlıklı sunum yaptı.

Tören, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'un Kongreye sponsor olarak destekte bulunan kuruluş ve firma temsilcilerine teşekkür belgelerini taktim etmesinin ardından Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı akademisyen ve öğrencilerinin icra ettiği müzik dinletisinin ardından sona erdi.